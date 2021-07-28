شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تعلن استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، من خلال إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت(60 ترخيصاً، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.

ويأتي استئناف التوسعة بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج المبارك بمسطح إجمالي (519,149) مترا مربعا، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف الأعمال على سبيل المثال لا الحصر أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح).

كما أكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة الحرمين، استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

وناقشت الوكالة الخطط والمشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة، خلال المرحلة الحالية والعمل بتضافر جميع الجهود على إعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم العمرة لعام (1442هـ - 1443هـ)وفق المساحات و المسارات المعتمدة في خطط التفويج.

وكثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، أمس الثلاثاء، استعداداتها لموسم العمرة، وذلك بالعديد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين التى تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية السعودى محمد بن مصلح الجابرى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هناك عددًا من الخدمات والمهام التى وُفِّرَت لقاصدى بيت الله الحرام، وتنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة، منها مراوح الرذاذ التى تقوم بتلطيف الهواء فى ساحات المسجد الحرام وذلك باستخدام (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجى لخفض درجة حرارته، ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.