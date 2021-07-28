المفوضية العليا بالعراق: لا قيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات القادمة

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في العراق.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - : "لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات، بعد إغلاق باب الانسحاب في العشرين من يونيو الماضي".



وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من أكتوبر المقبل.



وكانت أحزاب وجهات سياسية أخرى قد أعلنت قبل ذلك انسحابها من هذه الانتخابات، مبررة ذلك بغياب الأجواء الآمنة لإجرائها.