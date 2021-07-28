شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة تدابير كورونا بلبنان توصى بتخفيض الرحلات القادمة من 4 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان بالعمل على تخفيض عدد الرحلات القادمة أسبوعيا إلى لبنان من 4 دول وهى تركيا والعراق وإثيوبيا وقبرص لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

كما أوصت اللجنة - فى بيان أصدرته اليوم - بتعميم وجوب وجود رمز QR ضمن نتيجة فحوصات الـPCR للوافدين من الخارج، بالإضافة إلى إلغاء قرار إعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع من إجراء فحص الـ PCR في الخارج.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق التعميم الخاص بإلزام الراغبين بالقدوم إلى لبنان من بعض الدول بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 4 أيام بثلاث ليال كشرط لتنفيذ الحجز باستثناء الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح للوافدين من العراق وتركيا وقبرص.

وأوصت اللجنة بتعميم وجوب منح اللقاح لكافة الموظفين في القطاع العام والمستشفيات ودور الأيتام والرعاية الصحية والعيادات الطبية والجامعات والمؤسسات التربوية والمصارف والمراكز التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية.

ودعت اللجنة إلى وجوب قيام المؤسسات بالعمل ضمن بيئة آمنة وخالية من الكورونا وذلك من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي لقاح كورونا أو مستند فحص مناعة يثبت الإصابة السابقة أو إجراء فحص سريع والسماح لهم بالاستفادة من خدمات المؤسسة في ضوء النتيجة.

كان لبنان قد سجل أمس 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابة يومي منذ قرابة 3 أشهر، كما رفع مستوى التفشي المجتمعي إلى المستوى 3.