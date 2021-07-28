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نجيب ميقاتى: أعطيت مقترحات تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس اللبنانى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتى أنه أعطى الرئيس اللبنانى ميشال عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية خلال لقائها اليوم.

 

وقال ميقاتي - في تصريح للصحفيين لدى مغادرته قصر الرئاسة ببعبدا اليوم - إنه لمس قبولا من جانب الرئيس اللبناني حول مقترحاته لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار.

 

وختم ميقاتي تصريحاته المقتضبة قائلا "إن شاء الله نصل إلى حكومة قريبا".

 

كان ميقاتي قد التقى عون اليوم لليوم الثالث على التوالي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الأول إثر استشارات نيابية ملزمة حصل خلالها على 72 صوتا من بين 115 نائبا مشاركا في الاستشارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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