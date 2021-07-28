شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يبحثان آليات تعزيز التعاون فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العمل الأردنى يوسف الشمالى، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى الدكتور عادل الركابى، آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون العمالية.

واستعرض الشمالي، خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، سبل تنظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومذكرتي التفاهم المزمع توقيعهما في مجالي التدريب المهني والشؤون الاجتماعية.

وقال وزير العمل الأردني إن زيارة الوفد العراقي تأتي استمرارا للجهود الرامية إلى زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتابعة زيارة رئيس الوزراء الأردني والفريق الوزاري الأخيرة إلى بغداد، ولبحث المشاريع في إطار التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، خصوصا بعد القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا في بغداد، واجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين عام 2019، ووضع آليات للتعاون في التدريب المهني والتقني والتشغيل والاستفادة من التجربة الأردنية في الضمان الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد حرص الأردن على تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مجالات العمل بما يخدم مصالح الطرفين، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات التي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال وزير العمل العراقي الدكتور الركابي إن حكومة بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الأردن وإزالة أية معيقات تعترض طريقه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين يمتلكان القدرة على تحقيق الإنجازات المشتركة في الملفات المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين.

وأكد الركابي أن التنسيق الثلاثي الذي يضم الأردن والعراق ومصر سيعزز أواصر التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بشؤون العمل.