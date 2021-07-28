«العدل» توضح خطوات تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة «ناجز»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العدل، خطوات تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى أنه قد تم تسجيل 8600 منشأة خلال النصف الأول من 2021. وكشفت العدل عبر إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بتويتر خطوات تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز كالتالي: 1- من القائمة اختيار إدارة الحسابات. 2- اختيار تفعيل حساب منشأة. 3- تحديد نوع الجهة. 4- إدخال السجل التجاري. وأشارت إلى أنه يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة آلياً، وبقية المنشأت عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

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