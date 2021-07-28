الملياردير الهندي "راكيش" يتحدى فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يعتزم رجل الأعمال الهندي راكيش جونجونوالا شراء 70 طائرة خلال أربعة أعوام من أجل تأسيس شركة طيران جديدة، رغم تراجع السياحة في بلاده.



وقال جونجونوالا البالغة ثروته 4.6 مليار دولار، ويعتزم استثمار 35 مليون دولار، وامتلاك 40% من شركة الطيران الجديدة في حوار مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء.

ويتوقع جونجونوالا (61 عاما) الحصول على شهادة عدم ممانعة لتأسيس شركته من وزارة الطيران خلال الـ15 يوما المقبلة.

وسيتم إطلاق اسم أكاسا إير على شركة الطيران الجديدة منخفضة التكاليف.

ويشار إلى أن قطاع الطيران في الهند كان يواجه صعوبات حتى قبل جائحة كورونا، على سبيل المثال أنهت شركة كينجفيشر إيرلاينز، ثاني أكبر شركة طيران محلية، أعمالها عام 2012 .

ويشار إلى أن ثروة جونجونوالا تقدر بـ 4.6 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس.

توقع تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، نهاية يونيو/حزيران الماضي، أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب انهيار قطاع السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار.

ومنيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2,4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين.