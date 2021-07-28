ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تعرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب - لكنها لم تلحظ ذلك في البداية.



وكما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، كانت المرأة /45 عاما/ الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

ولم تلحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".