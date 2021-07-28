أطباء روس يقدمون الرعاية الطبية للاجئي مخيم "حرجلة" في ريف دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - حرجلة - سبوتنيك. وقال كبير الأطباء في مركز "بورنازيان" الطبي البيولوجي الفيدرالي الروسي، أوليغ بارينوف، اليوم الأربعاء: "وصلت مجموعة أطباء من الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي من مختلف الاختصاصات - أخصائيي علاج إصابات وأورام المفاصل والعظام وأخصائيي الإنعاش - إلى مخيم اللاجئين لتقديم الرعاية الطبية. المقيمين هنا يعانون من أمراض جسدية مختلفة: أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي". كما قدم الأطباء الأدوية والفيتامينات للسكان المحليين.

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بدورها مديرة المخيم خيرية ناطور قالت للصحفيين: يقطن في المخيم الآن حوالي 1.4 ألف شخص، فر غالبيتهم من محافظة إدلب من اضطهاد مسلحي التنظيمات الإرهابية.

في الوقت الحالي، في سوريا، وفقًا لسلطات الجمهورية، حوالي 5 ملايين نازح، عاد أكثر من 2 مليون بالفعل إلى ديارهم.

يأتي هذا الدعم الإنساني الروسي، على هامش الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، حيث نفذت أعمال مماثلة في الغوطة الشرقية وفي محافظتي حمص ودرعا.

وتم تسليم أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات والبضائع إلى سوريا من روسيا شحنت على متن طائرة نقل عسكري تابعة للقوات الجوية الروسية.