شكرا لقرائتكم خبر عن عبر طائرة الإخلاء الجوي.. نقل المواطنين المصابين بـ«كورونا» من إندونيسيا إلى المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في إندونيسيا اليوم الأربعاء، عن نقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في جمهورية إندونيسيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى المملكة.

وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة أيدها الله، حيث تم إخلاء المواطنين من إندونيسيا للمملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين بجمهورية إندونيسيا إلى سرعة العودة إلى المملكة انفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بالمملكة ولحماية أنفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته.