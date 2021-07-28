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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال غرامة إدخال عبوات وأغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش يُعرض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة، عبر “تويتر” أن الحد الأدنى للعقوبة 50 ألف ريال على المصنع، و30 ألف ريال على المستودع الوكيل/ المستورد، و16 ألف ريال على المستودع الموزع، و6 آلاف ريال على منفذ البيع.
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