شرطة عسير: القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في أبها

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس : أعلنت شرطة منطقة عسير عن القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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