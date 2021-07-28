شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح طريقة حجز رحلات الطيران الداخلي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت شركة الخطوط السعودية أنه يمكن الحجز للأطفال على الرحلات الداخلية، بواسطة أرقام السجل المدني، المسجلة في بطاقة العائلة.
جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: «ممكن احجز لأولادي ١٢ سنة و١٠ سنوات إلى الرياض بسجل الأسرة الخاص بالأم؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الحجز بالرحلات الداخلية بواسطة أرقام السجل المدني المسجلة في بطاقة العائلة للأطفال».
وأضاف: «حسب توجيهات الجهات المعنية يلزم استخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الإصابة بفيروس كورونا للرحلات الداخلية ويجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/لم تثبت إصابته)».
وتابع: «تم ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية لذا يجب التحقق من صحة رقم الهوية/الإقامة وتاريخ الميلاد لتتمكن من إصدار بطاقة صعود الطائرة».
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