طوكيو تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا منذ بدء الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن حالات الإصابة اليومية بكورونا في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية سجلت زيادة قياسية لليوم الثاني.



وتجاوزت الإصابات 3000 حالة لأول مرة، الأربعاء، منذ بدء الجائحة حيث سُجلت 3177 حالة، ما يضغط على المستشفيات.

وقد تضعف الزيادة الحادة في الحالات حماسة اليابانيين للألعاب الأولمبية التي تجري في ظروف غير مسبوقة، بما في ذلك حظر حضور المتفرجين معظم المنافسات، على الرغم من فوز الرياضيين اليابانيين بعدد كبير من الميداليات.

وقد يسبب ارتفاع الإصابات متاعب لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الذي انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل الانتخابات العامة التي تجري هذا العام.

وقال وزير في مجلس الوزراء إن حكام 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو سيطلبون من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في مناطقهم، وذلك بعد أن بلغت الإصابات اليومية 2848 حالة، الثلاثاء.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود جهود الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، أمام لجنة برلمانية إن المقاطعات ستطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات خلال الأيام المقبلة.

وأعلن منظمو أولمبياد طوكيو، الأربعاء، 16 إصابة جديدة بالفيروس مرتبطة بالأولمبياد ليصل المجموع إلى 169 حالة منذ الأول من يوليو/تموز الجاري.

ويتعين على الرياضيين والموظفين والصحفيين المشاركين في الأولمبياد اتباع قواعد صارمة لمنع انتشار الفيروس بما في ذلك إجراء الفحوص بشكل متكرر.

وأفلتت اليابان من موجات التفشي الهائلة التي عانت منها دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، لكن الموجة الخامسة من الفيروس تزيد الضغط على مستشفيات طوكيو.