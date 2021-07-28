شركة أبل تطرح آيفون 14 بإطار فولاذي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تعمل شركة أبل على تدعيم قوة وصلابة هواتفها، مع توفير خفة الوزن لها، بطرحها هواتف آيفون المستقبلية بخامة جديدة تصنع منها.



وحسب موقع "ناين تو فايف ماك"، تحدث الخبير التقني "جي بي مورجان" في تقرير له عن مستقبل صناعة هواتف آيفون، وذكر أن أبل تعمل على طرح هواتف آيفون 14 برو، مصنوعة من التيتانيوم في عام 2022 كبديلة لـ إطارات الهواتف الحالية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في موديلات "برو".

وتسفهم هذه الخطوة في طرح هاتف أقوى وأكثر تميزا في إطلالته، من المتوقع أن تطرح الهواتف المزودة بإطار التيتانيوم حصريا لـ موديل برو من هاتف آيفون 14، الذي من المتوقع طرحه في خريف 2022.

ذلك مع تنبؤ التقرير بما ستطرح به هواتف أيفون المرتقبة، من هياكل، ويشمل ذلك آيفون 14 التقليدي الذي سيطرح بهيكل من الألومينيوم، وآيفون 14 برو الذي سيطرح بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وآيفون برو ماكس الذي سيطرح بإطار من التيتانيوم.

أعلنت أبل، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بما يتجاوز التقديرات، بفضل المبيعات القوية للهاتف الذكي آيفون.

وذكرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة، مساء الثلاثاء، أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 21.74 مليار دولار بما يعادل 1.3 دولار للسهم الواحد مقابل 11.25 مليار دولار بما يعادل 0.65 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين دولارا واحدا للسهم.

وزادت قيمة إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 81.43 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 72.93 مليار دولار.

جاء نمو الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بزيادة المبيعات من هواتف آيفون مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي. ولأول مرة أطلقت أبل 4 فئات من هاتفها الذكي الأحدث آيفون 12 ثم أطلقت بعد ذلك بشهور الهاتف آيفون إس.إي2.

وبلغت قيمة مبيعات هواتف آيفون خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 39.57 مليار دولار مقابل 26.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.