السعودية توضح شروط حصول مواطنيها على تأشيرة "شنغن" لأكثر من دولة أوروبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت السفارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، شروط وأحكام سفر المواطنين لأكثر من دولة أوروبية في تأشيرات ما يُعرف باسم "شنغن".

​وجاء في إحدى التغريدات: "تود السفارة لفت عناية المواطنين المسافرين الاعزاء إلى أن شروط الدخول لدول منطقة شنغن ومنها هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر".

​وأضافت في تغريدة أخرى: "فإذا كان غرضك الرئيس من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، على سبيل المثال قضاء إجازة، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول".

وتابعت: "أما إذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً..واحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.. تصحبكم السلامة دوماً".