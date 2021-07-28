إعلام: السفير السعودي لدى لبنان يغادر بيروت بعد استدعائه للتشاور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "الجديد" اللبنانية وفقا لمعلوماتها: "السفير السعودي وليد بخاري يغادر بيروت متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور".

​يأتي ذلك بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي، برئاسة الوزراء في لبنان، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل حكومة لإنهاء الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا في لبنان، وتنفيذ المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

وفي ختام الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، قال ميقاتي: "أبلغني فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية ميشال عون) نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وتكليفي تشكيل الحكومة الجديدة. شكرت فخامته وسعادة النواب جميعا، من سماني ومن لم يسمني، وأتمنى ان نتعاون جميعا لايجاد الحلول المطوبة".

وأضاف أنه "من الضروري من الناحية الدستورية أن يحصل على ثقة النواب، لكنه يأمل في الحصول على "ثقة الناس.. ثقة كل رجل وسيدة وكل شاب وشابة"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.