الإمارات تمنح الأطباء المقيمين على أراضيها "الإقامة الذهبية"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE

وطالبت الحكومة الأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة بالتقدم للحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للأطباء في الإمارات، حسبما ذكر موقع البيان الإماراتي.

وأعلنت الحكومة الإماراتية مؤخرا، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية للمبرمجين، في سياق "البرنامج الوطني للمبرمجين".

وتمنح الإقامة الذهبية الحاصلين عليها وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد، وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.