الجزائر وإثيوبيا تناقشان ملف السلم في القارة السمراء والعلاقات العربية الأفريقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وزيرة الدولة السفيرة بيرتوكان أيانو استقبلت لعمامرة لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، حسبما ذكرت وكالة "إينا" الإثيوبية.

من جانبه قال الوزير الجزائري في تغريدة، إنه التقى بالفعل رئيسة الجمهورية الإثيوبية، ونقل لها تحيات ورسالة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وتناول الطرفان، مواضيع عدة ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقشا أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وآفاق تعزيز الشراكة الأفريقية- العربية، حسبما ذكر الوزير.

إلى جانب محادثاته مع الرئيسة ساهلي وورك زودي، سيجري وزير الخارجية الجزائري خلال إقامته في إثيوبيا، نقاشات مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.