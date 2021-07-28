رئيس لبنان السابق يدعو القوى السياسية للوقوف خلف الجيش

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "MTV" اللبناني، جاء ذلك خلال استقبال سليمان، اليوم الأربعاء، وفدا من قيادة الجيش بمناسبة عيد الجيش.

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وأوضح الموقع أنه خلال اللقاء أكد سليمان على "الدور المحوري الريادي للمؤسسة العسكرية التي تثبت جدارتها وقدرتها على كسب ثقة اللبنانيين في كل الظروف والمواقف، في حين باتت ثقة الشعب شبه مفقودة بأكثرية مؤسسات الدولة".

ودعا سليمان "كل القوى السياسية إلى الوقوف خلف الجيش اللبناني ليبسط سلطته الكاملة في الداخل وعلى الحدود".

وطالب الرئيس السابق للبنان "القيمين على تشكيل الحكومة إلى السير في تشكيلة حكومية تحاكي المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف أن ذلك يكون عبر "اختيار وزراء أكفياء يعملون ليل نهار لمنع الانهيار التام عبر سياسات إصلاحية سليمة تخدم الاقتصاد، وسياسة خارجية حكيمة تعيد الحرارة إلى علاقة لبنان بالمجتمعين العربي والدولي".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل حكومة جديدة.