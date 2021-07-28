شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا.

وركزت القمة، التي تعقد للمرة الثالثة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضى إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.