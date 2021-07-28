مؤتمر صحفى اليوم لهيئة الدفاع التونسية عن بلعيد والبراهمى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة سكاى نيوز فى شريط عاجل، عن انعقاد مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع التونسية عن السياسي التونسي شكرى بلعيد ومحمد البراهمي.

وقالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن ترؤس رئيس الجمهورية للنيابة العامة في تونس إجراء قانوني.

واستطاعت أربع رصاصات أن تسكت في السادس من فبراير قلب بلعيد عن النبض، لكنها عجزت عن إسكات الأصوات المطالبة بكشف حيثيات أول عملية اغتيال في تاريخ الجمهورية التونسية الثانية، والتي كانت لها بصمة كبرى في تغيير الخارطة السياسية وفي استقالة رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي، خاصة بعد أن لحقها اغتيال ثان استهدف عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 يوليو من نفس السنة.