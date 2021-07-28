الجيش اللبناني يصدر بيانات بشأن تفجيرات في عدة مناطق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا للجيش اللبناني جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش لغاية حتى 30 يوليو/تموز، ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

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وذكر بيان ثان للجيش أنه "حتى 6 أغسطس/آب ما بين الساعة 6.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

في السياق ذاته، جاء بيان ثالث أشارت فيه القيادة إلى أن "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 30 يوليو/تموز، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة باكيش، بشمزين، وحامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

صرح الجيش اللبناني، يوم الجمعة الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 7 خروقات جوية جديدة، يوم الخميس الماضي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الجيش اللبناني بيانا له، جاء فيه أنه في الساعة الثالثة والربع صباحا وحتى الساعة الخامس من بعظ ظهر الخميس، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، وتخلل هذه الخروقات الإسرائيلية تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني، وكذلك الشمال وجبيل.