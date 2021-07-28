الارشيف / اخبار الخليج

العاهل الأردنى يتوجه لليونان فى زيارة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه لليونان فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن القمة ستجمع العاهل الأردنى، والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

 

وأضافت أن الوفد الأردني المرافق للعاهل الأردني يضم رئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في أثينا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا