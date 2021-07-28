شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه لليونان فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن القمة ستجمع العاهل الأردنى، والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضافت أن الوفد الأردني المرافق للعاهل الأردني يضم رئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في أثينا.