شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حائل مُعرضاً حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بحي الشفا في حائل، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت إدارة المرور أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. من جهة أخرى، أعلن مرور القصيم أمس ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تاركًا مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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