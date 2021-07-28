أبل تصلح ثغرة أمنية في هواتفها بتحديث سعته 900 ميغابايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة "أبل"، أول أمس الاثنين، تحديثا جديدا لعلاج ثغرة أمنية محتملة تهدد أجهزتها بالاختراق والتجسس.



وأصدرت الشركة وبشكل غير متوقع تحديث "آي أو إس 14.7.1"، بعد مرور أسبوع فقط من طرحها تحديث "آي أو إس 14.7"، وذلك بعد اكتشافها أن الثغرة الأمنية تسمح للمتسلل بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات "كيرنيل"، وهو يتيح له اختراق الأجهزة بشكل أساسي، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتحث "أبل" في وثيقة دعم منها كافة مستخدميها على تحميل التحديث الجديد، مشيرة إلى أنه يتوافر لهواتف "آيفون 6 إس" والإصدارات الأحدث، وكل طرازات "آيباد برو"، و"آيباد إير 2" والإصدارات الأحدث، و"آيباد" من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، و"آيباد ميني 4" والإصدارات الأحدث، و"آيبود تاتش" الجيل السابع.

وعن تأثير الثغرة الأمنية، ذكرت الشركة الأمريكية أنها قادرة على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات "كيرنيل"، وأن "أبل" على علم باستغلال هذه المشكلة بشكل نشط.

كما يحمل تحديث "آي أو إس 14.7.1" إصلاحا لخلل يؤدي إلى كسر قفل "أبل" مع تكامل "آيفون"، والذي يمنع الهواتف المزودة بمعرف اللمس من فتح ساعة "أبل".

ويتوافر تحديث "آي أو إس 14.7.1" بسعة تحميل 900 ميغابايت.