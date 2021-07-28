مصر... رفع حالة الاستنفار بسبب مياه النيل

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان وزارة الري المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي مع قيادات الوزارة، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه.

وأضاف البيان أن "الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي".

وأوضح البيان أنه "يتم بحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، نتيجة زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس المقبل".