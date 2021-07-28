صابرين تكشف لأول مرة سبب خلعها الحجاب... محدش هينزل القبر معايا

دبي - محمود عبدالرازق - ولفتت صابرين، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، إلى أنها كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أياً منهما بصورة واضحة، مؤكدة أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب.

وأضافت، أن "لا أحد يعلم علاقتها بربها ولا الأشياء الخيرة التي تقدمها من أجل رضا الله"، قائلة: "محدش هينزل القبر معايا".

وكانت الفنانة صابرين قد فاجأت معجبيها بخلعها الحجاب بشكل نهائي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث انتشرت صورتين لها تظهر فيهما لأول مرة بدونه وبدت بشعر مصبوغ باللون الأشقر الذهبي.

جدير بالذكر أن مسلسل "كله بالحب"، كان آخر عمل شاركت فيه صابرين وعرض ضمن موسم رمضان المنصرم، والمسلسل من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.