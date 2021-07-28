شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد اتخاذ الحكومة إجراءات جريئة لإصلاحات إقتصادية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية فى الاقتصاد، أهمها تعزيز نشاط الائتمان فى القطاع المصرفى، ومعالجة ضعف البنى التحتية على الرغم من عجز الموازنة، وذلك عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وقال الكاظمي خلال لقائه منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية طرحت مشاريع طاقة نظيفة عن طريق مناقصة تنافسية وشفافة نتج عنها جذب أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، ونحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميجاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين".

وأضاف أن الحكومة شرعت أيضا في معالجة أزمة الإسكان عن طريق حزمة إجراءات أهمها مبادرة المصارف الحكومية، وعدد من المصارف الخاصة بطرح قروض منخفضة التكلفة وطويلة المدى لدعم شراء الوحدات السكنية، حيث سيساعد ذلك في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح أنه يتم محاربة الفساد والحفاظ على موارد الدولة ومن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار هو إلغاء الإجازات في المشاريع الوهمية والمتلكئة التي تقف خلفها (مافيا) الفساد الاقتصادي والسياسي.