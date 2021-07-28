شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصل الأمن للمسيئين بمواقع التواصل رغم حذف الحساب؟.. «قانوني» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر القانوني نايف المرشدي، المسيئين أصحاب الحسابات الوهمية ممن يظنون أنهم لا يمكن الوصول إليهم إذا دخلوا منصات مواقع التواصل.

وأكد المرشدي، عبر قناة “الإخبارية” أن المملكة اليوم والقطاعات الأمنية متقدمة جداً في الجانب التقني، وتصل إلى صاحب هذا الحساب وتخرجه في دقائق، قائلا: “من كان يفكر أنه بمنأى فليجرب”.

وأضاف: “حتى إذا حُذف الحساب بالكامل للشخص المسيء سواء كان يشتم أو يقذف أو ينشر الفرقة في المجتمع أو ينشر إعلانات كاذبة، فمن السهل جداً الوصول إليه عن طريق المعرفات وخدمات تقنية أخرى تصل إليها الجهات المختصة”.

يأتي ذلك في أعقاب استدعاء النيابة العامة لمجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.