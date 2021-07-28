ما هي أسباب النسيان وضعف الذاكرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبير طبي الأسباب التي تؤدي إلى النسيان وضعف الذاكرة، مشيراً إلى أن زيادة الوعي تزيد القدرة على استرجاع المعلومات.



وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن من أسباب النسيان عدم التركيز والانشغال بالهاتف والتشتُّت، مؤكداً ضرورة التركيز على العمل الذي نقوم به في اللحظة ذاتها.

وأضاف بدران، خلال مداخلة أمس مع قناة «دي إم سي»، أنه لا مانع من نسيان بعض الأشياء وأنها ظاهرة طبيعية عند كل البشر، ناصحاً بكتابة الأشياء المهمة ووضع رموز لها للمساعدة على التذكر وممارسة القراءة لتنشيط الذاكرة.

وأوضح أن ثمة عوامل غير صحية تقف وراء الإفراط في النسيان، أهمها التدخين الذي لا يقف تأثيره عند الفرد المدخن بل يمتد إلى الآخرين، لافتاً إلى أن النيكوتين يصل إلى مخ الشخص الآخر خلال 10 ثوانٍ، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي ويؤدي إلى ضعف الذاكرة.

وأكد أن الذاكرة مهمة جداً في اتخاذ القرار وحل المشكلات التي تواجه الفرد في الحياة، موضحاً أن الأفراد الذين لا يعتادون على التركيز في الأشياء منذ الصغر هم الأكثر عرضة للإصابة بألزهايمر عند الكبر.

وحذر من خطورة السهر وسوء التغذية، مبيناً أنهما يؤديان إلى ضعف الأداء العقلي ومن ثم النسيان وقلة التركيز.