إعلام: رونالدينيو يصل إلى لبنان اليوم لدعم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن رونالدينيو سيبدأ جولته عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم من فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا قبل أن ينتقل بعدها إلى مرفأ بيروت، حيث سيضع إكليلا من الزهور تحية لأرواح ضحايا الانفجار.

ثم بعد ذلك، سيقوم النجم البرازيلي بزيارة مركز الدفاع المدني في المرفأ، ومن ثم عدد من الجمعيات التي شاركت في إعادة الاعمار وإغاثة المتضررين.

ونقل الموقع عن المحلل الرياضي محمد فواز، قوله إن "حضور رونالدينيو إلى بيروت عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ له طابع معنوي خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

وأضاف فواز أن "الرئيس السابق لنادي البرج الرياضي لكرة القدم، رجل الأعمال اللبناني عدنان ياسين، هو من دعا النجم البرازيلي لزيارة البلاد من أجل مواساة أهالي ضحايا انفجار بيروت".

يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.