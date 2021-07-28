شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: ندعو نجيب ميقاتى إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، لتشكيل حكومة جديدة سريعا، وطالبته بمواصلة الإصلاحات.

وجاءت دعوة الخارجية الأمريكية،حسبما نقلت "سكاى نيوز"، بعد تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أقل من عام فشلت خلاله محاولات تشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادى المتسارع.

وكانت السفيرة الأمريكية فى بيروت قد أشارت في بيان قبل أسابيع، إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وكان ميقاتي قد أكد في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.

وقال نجيب ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التى عقدها الثلاثاء، للعمل على "تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن".