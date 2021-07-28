شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على السعودية وحار بالكويت والبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المتوقع اليوم حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، وصحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحياناً نهاراً بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت.
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.
أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.
وحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج، من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ورطبا أحيانا مع بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.
درجة الحرارة: العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 15%.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.
حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:06 والمد الثاني عند 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:38 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:51 والمد الثاني عند الساعة 00:59 والجزرالأول عند الساعة 19:17 والجزر الثانى عند الساعة 06:49 .
ليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة والصغرى 35 درجة، و نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، والعظمى 50 درجة.