أمريكا تفرض الكمامة على المطعَّمين في الأماكن الخطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الثلاثاء بأن يستأنف بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة حيث تشير بيانات حديثة إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم نشر سلالة دلتا المتحورة الخطيرة.



ودفع التهديد المتزايد للإصابات، الهيئة إلى القول إن الأفراد في المناطق التي تنتقل فيها العدوى "بشكل كبير" يجب أن يرتدوا الأقنعة في الأماكن المغلقة، سواء تم تطعيمهم أم لا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن جميع الطلاب والموظفين وزوار بعض المدارس يجب أن يرتدوا قناعا عندما يستأنف الطلاب الدراسة بشكل فعلي في الخريف، بغض النظر عن حالة التطعيم.

وتُعرّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع مستوى انتقال العدوى بأنه أكثر من 100 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية.

وهناك ما يقرب من نصف المقاطعات الأمريكية الـ 1496 تشهد هذا المستوى العالي من انتقال العدوى، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.