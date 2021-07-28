السفير الروسى بدمشق يؤكد موقف بلاده الداعم لسوريا

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الروسى لدى سوريا ألكسندر يفيموف، موقف بلاده الداعم لسوريا، مشددا على أهمية بناء تعاون يعود بالنفع على كلا الطرفين.

وقال يفيموف - على هامش توقيع كتاب للدبلوماسية الروسية ماريا خودينسكايا حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "في ظل الظروف والضغوط التي تتعرض لها سوريا والعقوبات التى تزداد وخاصة فرض قوانين كقانون قيصر فإن موسكو تقدم المساعدات لدمشق والتعاون الثنائي يتطور بدرجة كبيرة".

وأضاف: " خلال العامين الماضي والحالي تم اتخاذ قرارات من قبل القيادة الروسية بتفعيل المساعدات إلى الدولة السورية، ولا يمكنني الآن أن أذكر رقما ولكن أؤكد أن هذا الرقم كبير جدا".



وأشار إلى أن مساعدة بعض الدول المانحة وفي كثير من الأحيان الكثير من مساعدات الدول الخارجية لسوريا تأتي عبر روسيا، مؤكدا أن بلاده تدرك جيدا الوضع الصعب الذي تواجهه سوريا وهي تتحرك انطلاقا من هذه الرؤية.