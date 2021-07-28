شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تشغيل أول نقطة لتبادل الإنترنت ضمن مشروع مدينة العقبة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة (نايتل) المسؤولة عن تشغيل نقطة تبادل الإنترنت الأولى فى الأردن، بدء التشغيل الرسمي في مدينة العقبة.

وأكدت الشركة - في بيان أنها نجحت الشركة باستقطاب مجموعة من أهم شركات الاتصالات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى نخبة من شركات المحتوى العالمية ومنها شركة (جوجل) العالمية، وشركة (سب سبيس) العالمية المختصة في تطوير أداء الشبكات وتحسين زمن الاستجابة عبر الإنترنت، فضلا عن جمعية الإنترنت العالمية غير الربحية عبر شركة (بي سي إتش) العالمية.

وتمثل نقطة تبادل الإنترنت، جزءا مهما من مشروع مدينة العقبة الرقمية، حيث تعمل شركة (نايتل) على تطوير البنية التحتية الخاصة بخدمات الاتصالات ضمن مشروع المدينة الرقمية والعمل على تطوير وإنشاء منصات رقمية تعمل على تطوير وتوطين بنية تكنولوجيا المعلومات والربط الدولى ضمن مدينة رقمية متكاملة في مدينة العقبة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور - وفق وكالة الأنباء الأردنية - إن هذا الإجراء سيوفر لحركة الإنترنت المحلية اعتمادية عالية، كونها لن تتأثر بانقطاع الكوابل والخطوط الدولية، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات وحماية البيانات، الأمر الذي يعزز خطط الحكومة وسياسات التحول الرقمي في المملكة وينهض بالخدمات المقدمة كما ونوعا.

يشار إلى أن نقطة تبادل الإنترنت هي نقطة التقاء محايدة تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي بهدف تبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة خدمات الإنترنت في المنطقة، بالإضافة إلى رفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية مما يخفض كلف نقل البيانات على مزودي خدمة الإنترنت المحليين.