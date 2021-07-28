شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تُمدد سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 10 سبتمبر المقبل لاحتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّرت الحكومة المغربية تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).، بحسب " واس".



وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، ألفين و853 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 555 ألفا و488 حالة.

وأشارت الوزارة أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9 آلاف و434 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530 ألفا و801 حالة.

سجلت وزارة الصحة المغربية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ألفين و853 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 555 ألفا و488 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9 آلاف و434 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530 ألفا و801 حالة.