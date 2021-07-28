شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبو» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة « Oppo Watch 2».. تعرف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أزاحت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“، اليوم الثلاثاء، النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة ”أوبو ووتش 2“ Oppo Watch 2-في الصين.

وبحسب الشركة سيبدأ الحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في 6 من أغسطس، حيث ستباع الساعة بسعر يبدأ من 200 دولار.

وتقدم ”أوبو“ إصدارها الجديد من الساعات الذكية بنموذج اختياري يدعم شريحةeSIMلإجراء واستقبال المكالمات مباشرة.

ووفقاً للشركة الصينية، تدوم بطارية الطراز الذي يأتي بمقاس 46 مم إلى 4 أيام، ويمتد عمر الشحنة الواحدة إلى 16 يومًا باستخدام نمط توفير الطاقةPower Saver.

وتدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريعVOOC 2.0، حيث يمكن شحن الساعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى يوم كامل من الاستخدام.

ومن المقرر أن يتوفر اختيار شريحةeSIMفي نموذجي الساعة الذكية بمقاسين: 46 أو 42 مم، بينما يتوفر نموذج يدعم الاتصال بالبلوتوث في الإصدار المميز بحجم 42 مم فقط.

وتحتوي ساعةOppo Watch 2الذكية على شاشةAMOLEDبتصميم منحني، وتدعم كثافة عرض تبلغ 326 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 60 هيرتز، على أن يأتي النموذج المميز بحجم 42 مم وحجم شاشة 1.75 بوصة، مع اثنين من الأزرار الجانبية.

كما تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب للمستخدم على مدار 24 ساعة، وتأتي أيضاً بمستشعر(SpO2)لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ونمط لتحليل نوم المستخدم، وقياس مستوى الإجهاد، كما تدعم حتى 100 نمط رياضي، ومقاومة الماء عند 5ATM، مع نظامGPS.

وأخيراً، سيبدأ الحجز المسبق لساعةOppo Watch 2الذكية اليوم بسعر يبدأ من 200 دولار أو 170 يورو، على أن يبدأ الشحن في 6 من أغسطس.

ويأتي طرح هذه الساعة بعد ساعات فقط من الكشف عن نسخةG4من هاتفOppo Reno6في إندونيسيا، وعلى عكس إصداراتG5، يأتي هاتفOppo Reno6 4Gبجوانب منحنية.

ويبلغ سعر الهاتف الذكي 359 دولارا أمريكيا لذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة التخزين 128 غيغابايت، وتتنوع مواصفات الجهاز لكنها تبقى في المستوى المتوسط ليس أكثر؛ كونه موجها للفئة الاقتصادية.