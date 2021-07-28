القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، "الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن (شادي عمر لطفي سليم 41 عاما)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بلدة بيتا".

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وقال بعض السكان إن "الرجل الذي لقي حتفه عند مدخل قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس سباك، وكان عائدا إلى منزله بعد الانتهاء من عمله عندما قُتل بالرصاص".

وأضاف السكان، أنه "لم تكن هناك اضطرابات في المنطقة في ذلك الوقت"، وفقا لرويترز.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الفلسطيني كان يحمل قضيبا حديديا وتقدم بسرعة صوب القوات رغم إطلاقها أعيرة تحذيرية في الهواء".

وأضافت المتحدثة، "عندما واصل المشتبه به التقدم أطلق (الضابط) النار باتجاهه". وأوضحت أنه سيتم التحقيق في الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف بين الحين والآخر منذ انهيار المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.