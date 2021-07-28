شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن إحباط هجوم بـ3 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إحباط هجوم نفذته الحوثيين على جنوب المملكة بثلاثة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

وأكد أن قواته أحبطت محاولات "المليشيا الحوثية العدائية" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.