شكرا لقرائتكم خبر عن 115 مليون يورو منحة ألمانية لمناطق الهشاشة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السودان وألمانيا، اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من مجالات التنمية، يتم بموجبها دفع ١١٥ مليون يورو منحة ألمانية لمناطق الهشاشة فى السودان.

ووقّع الاتفاقية عن حكومة السودان الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وقعها من الجانب الألمانى عبر تقنية "فيديوكونفرنس" الدكتور استيفن اوساد المسئول على "خطة مارشال الألمانية لأفريقيا".

وأكد إبراهيم أن هذا الاتفاق بداية لعمل كبير بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يشمل عددا من مجالات التنمية من خلال التدريب التقنى والطاقة المتجددة ودعم برنامج "ثمرات" لدعم الأسر.

وشدد على أهمية هذا التعاون التنموى المشترك، خاصة بعد الانقطاع الذى دام لمدة ثلاثين عاما، موضحا أن هذا الاتفاق سيشمل دعم كافة الولايات السودانية خاصة المتأثرة بالحروب والنزاعات.