شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: المملكة تقف بجانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً.
وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
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