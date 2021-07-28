شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الارهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين (مفخختين) وصاروخ بالستي ، مؤكدة أن المليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بجازان. كما أعلنت عنتدمير صاروخ بالستي ثاني أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاهجازان، بعد ذلك أعلنت قوات التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي ثالث من قبل قوات التحالف كان يستهدف جازان جنوب المملكة .

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.