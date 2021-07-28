شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 7ملايين شخص بالمملكة تلقوا جرعتي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف وزارة الصحة عن آخر إحصائية للمطعمين بجرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بالمملكة. وأكدت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” ارتفاع أعداد المطعمين بلقاح كورونا بالجرعتين إلى 7 ملايين شخص. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا لـ25 مليون جرعة.

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