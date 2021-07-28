مصر… 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل تسدد قيمتها على 30 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - يأتي ذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة لتوفير وحدة سكنية لكل مصري يرغب في امتلاك سكن خاص، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، في تقرير عن المبادرة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ويهدف المشروع إلى توفير سكن خاص لكل مواطن مصري بأسعار مدعمة على أن يتم سداد ثمنه على فترات طويلة، حيث يوجد وحدات جاهزة للتسليم الفوري، إضافة إلى وحدات أخرى سيتم تسليمها في غضون 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن طرحها.

ويخصص البنك المركز 100 مليار جنيه لتمويل الشقق السكنية ضمن المبادرة، التي تهدف إلى تمكين محدودي ومتوسطي الدخل من امتلاك وحدة سكنية يتم سداد قيمتها بفائدة متناقصة قيمتها 3 في المئة على مدى 30 عاما كحد أقصى.

ووفقا لشروط المبادرة فإنه يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل، في الوقت الحالي 4 آلاف و500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسر.

أما قيمة الوحدة السكنية فتبلغ 350 ألف جنيه مصري ويشترط للحصول عليها أن يتم دفع مقدم قيمته 10 في المئة من قيمة الوحدة السكنية.

وتنص المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمتوسط الدخل، الذي يرغب الاستفادة من المبادرة هو 10 آلاف جنيه شهريا للفرد، و14 ألف للأسرة، على أن يتم دفع مقدم 15 في المئة من قيمة الوحدة التي تصل إلى مليون و100 ألف جنيه، في حين أن الوحدات السكنية التي يزيد سعرها ليصل إلى مليون و400 ألف يتم دفع مقدم 20 في المئة من قيمتها.