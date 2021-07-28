شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نثق فى القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏⁧‫قالت وزارة الخارجية السعودية، وفق ما أوردت وكالة أنباء واس؛ إن ‬⁩المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

وأضافت الخارجية، وفق واس، إن الممكلة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب ⁧‫تونس‬⁩ في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.