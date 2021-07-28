شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: القوات الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن القوات الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستدخل إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - إن "الحوار الاستراتيجى هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار فى مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

وأضاف أن "أهم إنجاز فى الحوار الاستراتيجى أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية، وأن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة"، معتبرا أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية أراضيها".

ولفت الكاظمى إلى أن دور العراق فى المنطقة أصبح محوريا وأن بلاده تدعم الحوارات التى تساعد على الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أهمية العمل على استعادة هيبة الدولة ومحاولة إيجاد بيئة آمنة للاستثمار.

وكشف الكاظمى عن أن "العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر فى كل أسبوع"، لافتاً إلى أن "منظمات أمريكية ساعدت باستعادة الآثار العراقية المفقودة".