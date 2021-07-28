شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تكثّف استعداداتها لموسم العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لموسم العمرة، وذلك بالعديد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين التى تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية السعودى محمد بن مصلح الجابرى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هناك عددًا من الخدمات والمهام التى وُفِّرَت لقاصدى بيت الله الحرام، وتنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة، منها مراوح الرذاذ التى تقوم بتلطيف الهواء فى ساحات المسجد الحرام وذلك باستخدام (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجى لخفض درجة حرارته، ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.

وأشار الجابرى إلى تطبيق خدمة توزيع ماء "روبوت زمزم"، حيث يعمل هذا "الروبوت" على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعى لخدمة بيت الله الحرام.