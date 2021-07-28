شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المالى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى المالى عبدالله جوب، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستعداده التام للقاء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، ورغبته فى زيارة فلسطين فى أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى مالى هادى شبلى فى مقر وزارة خارجية مالى بالعاصمة باماكو.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.